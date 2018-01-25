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  4. 25 Ocak 2018 18:44

Mustafa Sarıgül, Afrin şehitleri için Mevlit okuttu

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit olan askerler için mevlit okuttu.

Mustafa Sarıgül, Afrin şehitleri için Mevlit okuttu
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Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Afrin’i unutmadı. Sarıgül, Zeytin Dalı Operasyonu’nda Afrin’de şehit olan askerler için Şişli Camii’nde öğlen namazı sonrasında mevlit ve Kuran-ı Kerim okuttu.

Şişli Camii’nde düzenlenen mevlite Emir Sarıgül ve vatandaşlar katılım gösterdi. Mustafa Sarıgül, cami avlusunda vatandaşlarla selamlaşırken, mevlit öncesi açıklamalarda bulundu.

Sarıgül, şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dileyerek, "Ülkemiz ve bulunduğumuz coğrafya zor günlerden geçiyor. Bugün Şişli Camimizde yurttaşlarımızla birlikte Mehmetçiğimiz için hayır dualar okutmak üzere toplandık. Ne yazık ki; Afrin’de şehitlerimiz var. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Önceliğimiz ülkemizde ve bölgemizde barışın hakim olmasıdır. Atatürk’ün ’Yurtta sulh cihanda sulh’ sözü rehberimizdir. Vatanımızın bütünlüğü tehlikede olduğunda huzurun ve barışın yeniden sağlanması için de kimseye taviz vermeyiz. Kahraman Mehmetçiğimiz tüm unsurları ile vatanın birlik ve bütünlüğü için mücadele etmektedir. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Terörün bir an önce sona erip barışın sağlanması en büyük temennimizdir. Dualarımız Mehmetçiğimizle beraber" ifadelerini kullandı.

 
 
 

mustafa sarıgül , mevlid
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