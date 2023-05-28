Mustafa Sarıgül: ''Siz kaybetmediniz, biz kazandıramadık''
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, seçim sonuçlarıyla ilgili "Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize!" dedi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, AA ve ANKA sandıkların yüzde 100’ünün açıldığını bildirdi. Seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık yüzde 52 oy alarak seçimi kazandı.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, seçim sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Sarıgül, “Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize!” dedi.
Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz.— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) May 28, 2023
Biz kazandıramadık.
Yazıklar olsun bize!@kilicdarogluk #CHP #KemalKılıçdaroğlu @herkesicinCHP
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