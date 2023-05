Mustafa Sarıgül: ''Türkiye yüzde 50+1 kıskacından kurtulmalıdır''

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, düzenlediği basın toplantısında, ''Türkiye yüzde 50+1 kıskacından kurtulmalıdır'' dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Erzincan il Başkanlığında bir basın toplantısı düzenleyerek seçim sonuçlarını değerlendirdi.

İşte Sarıgül'ün açıklamaları:

"Şimdi hızlıca seçim tartışmasından çıkmamız, ülke sorunlarına çözüm bulmaya çalışmamız lazım. En önemli sorunumuz geçim sıkıntısı, işsizlik, hayat pahalığı ve enflasyondur. Ülkeyi yönetenler bir an önce mutfakta ve ceplerde rahatlama sağlamak zorundadır. Seçmenin verdiği kararın başımızın üstünde yeri vardır. Bu irade ve tercihe saygı duymak zorundayız. Seçim sonuçlarını tartışırız, yorumlarız ama seçmeni suçlayamayız. Ülkeyi yönetecek kadroları seçme hakkı milletindir. İstediğimiz neticeyi alamadığımızda seçmeni suçlamak ve onun verdiği kararı beğenmemek gibi bir anlayış demokrasiye uymaz.



BU SEÇİMLER EŞİT ŞARTLAR İÇERİSİNDE YAPILMAMIŞTIR

Ancak şu bir gerçektir ki, seçim, bir yarışmadır. Yarışma eşitlik ister. Bu seçimler eşit şartlar içerisinde yapılmamıştır. Bakanların aday yapılmasıyla kamu gücü seçim öncesinden başlayarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan lehine kullanılmıştır. Hak, hukuk, adalet demeden milli iradeye zorla yön verilmeye çalışılmıştır. Bir oy daha fazla almak için her yol mübah sayılmıştır. Siyasi geleneğimizde olmayan yöntemler kullanılması beni son derece üzmüş ve demokrasimiz açısından kaygılandırmıştır.



SAYIN KILIÇDAROĞLU’NUN, ÇABASI SİYASİLERİN İKBAL KAYGISINI AŞAMAMIŞTIR

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmak için gereken her şeyi yapmış, ancak gösterdiği çaba siyasilerin ikbal kaygısını aşamamıştır. Türkiye’nin geleceğinin söz konusu olduğu böyle bir seçimde siyasi heves ve ihtiraslardan sıyrılmamız lazımken bu yapılmamıştır. Şimdi seçim sonuçlarından kaygılara kapılıp demokratik, laik cumhuriyeti tehdit altında görmeye ve göstermeye gerek yoktur. Türkiye’de demokrasi diyen, tek adam yönetimine karşı olan güçlü bir irade mevcuttur. Kazanmak için her şeyi yaptığı halde Ak Parti’nin oyu yüzde 36, Sayın Erdoğan’ın aldığı oy yüzde 52’dir. Bu oylar seçim kazandırır ama herkese her istediğini yaptırtmaz.



TÜRKİYE, 50+1 KISKACINDAN KURTULMALIDIR

Bu seçimler göstermiştir ki, Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden çıkarak 50+1 kıskacından kurtulmalıdır. Partiler seçmenin önüne kendi söylem ve kadrolarıyla çıkmalıdır. Seçmen tercih etmediği bir partiye oy vermek zorunda bırakılmamalı, Her koyun kendi bacağından asılmalıdır. Her parti kendi ağırlığınca tartılmalıdır. Ne verdiğimiz oylar ne gösterdiğimiz çabalar boşa gitmedi, gitmeyecek. Demokrasi mücadelemiz sürecek ve sonunda sevgi kazanacak"