Nagehan Alçı, Ali Babacan'ın partisinin ismini açıkladı

Habertürk köşe yazarı Nagehan Alçı bugünkü yazısında Ankara kulislerinin bir numaralı tartışma konusu olan "Ali Babacan'ın yeni partisi" iddialarına değindi.

Alçı yazısında yeni partinin kuruluşu için önce Eylül ayının belirlendiğini ancak sonradan Temmuz ayında karar kılındığını açıkladı.

Alçı ayrıca Babacan'ın yeni partisinin adını da açıkladı. Nagehan Alçı'nın aktardığı bilgilere göre Ali Babacan'ın yeni partisinin adı Özgürlük ve Adalet Partisi olacak.