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  4. 06 Mayıs 2019 22:08

Nagehan Alçı'dan Abdullah Öcalan ve HDP bombası !

Çok tartışılan Nagehan Alçı, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından katıldığı bir televizyon programında Abdullah Öcalan ve HDP hakkında bomba bir iddiada bulundu.

Nagehan Alçı'dan Abdullah Öcalan ve HDP bombası !
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Nagehan Alçı YSK'nin tartışmalı kararının ardından katıldığı televizyon programında Abdullah Öcalan ve HDP iddiasında bulundu.

 Habertürk'te ekrana çıkan ve hükümete yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı, İstanbul seçimleriyle ilgili 'HDP yeni aday çıkaracak' iddiasında bulundu.

Alçı, "Seçimin iptal edileceğini ilk ben yazmıştım. Bana gelen bilgiler doğrultusunda bu kez HDP kendi adayıyla 23 Haziran seçimlerine gidebilir" dedi. Alçı şöyle devam etti: "Bana Abdullah Öcalan'ın HDP7nin kendi adayıyla çıkması bir takım bilgiler geldi."

Cezaevinde bulunan eski HDP lideri Selahattin demirtaş, 31 Mart seçimleri öncesi AKP karşısındaki adayların desteklenmesini istemişti. İmralı'da bulunan terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan da uzun zaman sonra avukatlarıyla görüşmüş ve bugün açıklaması avukatları tarafından basına duyrulmuştu.

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