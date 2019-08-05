Niğde'de göçmen isyanı: Soylu'ya kırmızı kart !

CHP Niğde İlçe Örgütü, Bor İlçesine sorunlu mültecilerin barınacağı Geri Gönderme Merkezi (GGM) yapılacağı iddiasına 'kırmızı kart' ile tepki gösterdi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Arem'in yaptığı açıklama şöyle:

"İstanbul'dan ilinden başka illere sınırdışı edilmek üzür gönderilen Pakistan ve Afganistan uyruklu şahısların Osmaniye Geri Gönderme Merkezi'nden (GGM) 24.7.2019 günü 600 kişilik mülteci grubunun hiçbir işlem yapılmadan sokağa salınması olayını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruyoruz. Bu vesileyle ilimizin Bor ilçesi sınırları içeresinde yapılması düşünülen GGM'den Osmaniye'de yapılan uygulama aynen yapılırsa bu işlemin Bor ilçesinde infial yaratması, çıkacak herhangi bir olayın önünü kim kesecek? Bu sorumluluğu kimler alacak? Biz CHP İl Örgütü olarak yapılan mülteci politikasını şiddetle kınıyoruz. Bundan dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Bor ilçesine yapılması düşünülen GGM'ye kırmızı kartımızı hep birlikte gösteriyoruz."