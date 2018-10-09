Numan Kurtulmuş'tan af açıklaması !

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.



İşte Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları

Cumhur ittifakı birkaç yıl içinde gerçekleşen bir ittifak. Parti tabanlarını da kapsayan bir ittifaktır. Cumhur ittifakını Türkiye’nin geleceği için önemsiyoruz. AK Parti ve MHP iki ayrı siyasi parti. Siyasi tabanımızı koruyarak cumhur ittifakının tabanını genişletmek gibi çabamız olmalıdır. Seçimde nasıl işbirliği yapabiliriz. Genel seçimde işbirliği yapmanın alt yapısı vardı. İlk toplantıda niyet ve ana çerçeve çizildi. Bir işbirliğinin ana çerçevesini çizerken son seçimleri masaya yatıracağız. İnce işçiliğinin daha zor olduğu bir süreç. Her iki partinin kimliğinin korunması ve doğru bir sinerjinin ortaya çıkması için çalışıyoruz. Henüz iller üzerinde konuşmadık.

"HDP TERÖRLE ARASINA BÜYÜK MESAFE KOYMALIDIR"

Belediye başkan vekilliğidir bu. Belediye başkan vekilleri durduk yerde atanmadı. Hiçbir siyasi hükümet her hangi bir yere vekil atamak istemez. Asıl olan demokrasinin kuralları içinde çalışmaktadır. Ama maalesef HDP’li belediyeler milletin paralarını çukur kazmaya, bombaları taşımaya, dağa adam götürmek için ofisler kurmaya hatta bazıları da belediye bütçelerinin bir kısmını da dağa aktarmak gibi bir aymazlığın içine düşmüştür. Bu kadar il ve ilçeye kayyum durduk yere laf olsun diye atanmamıştır. Bu seçilen kişiler terör örgütleriyle işbirliği yaptıkları ve imkan aktardıkları için görevden alınmıştır. Görevden alınan HDP’li başkanlarının hiç biri doğru düzgün belediye hizmeti yapmamıştır. Bundan sonrasının nasıl olacağına karar verecek olan HDP’tir. Terörle aralarına büyük mesafe koymalıdırlar. Dağın kontrolünde olmadıklarını, fikri ideolojik hiç bir bağlantılarının olmadıklarını ilan etmelidir. Terörün gölgesinde siyaset tarzı oluştururlarsa tabiki hiç bir devlet izin vermez.

MHP'NİN AF TEKLİFİ

Mahşeri vicdanın kabul ettiği bir konu olmalıdır. Detaylı şekilde çalışılması gerekir. Kamuoyunun büyük çoğunluğunun evet diyebileceği bir sonuca ulaşmaktır. Hiçbir devletin bireylere karşı işlenmiş suçları affetme yetkisi yoktur. Devlete karşı işlenmiş suçlar konusunda devlet isterse bunu ortaya koyabilir. MHP’nin somut bir teklifi var. Hukukçu arkadaşlarımız çalışıyor. Adalet Bakanı bir başka çalışma yapabilir. Cezaevleri dolu diye af çıkarılmaz. Af ayak üstü konuşulmaz.

"SON DERECE ÜRKÜTÜCÜ DURUM"

Suudi Arabistan yetkililerinin işbirliği yapması önemli. MİT, emniyet her türlü detayı tekrar gözden geçiriyor. Bir sürü ihtimal var. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Vahim ve son derece ürkütücü bir durumdur. Burada Türkiye’nin hiçbir kabahati yok. Sorumluluk tamamıyla Suudi Arabistan makamlarına aittir. Bunlar eski soğuk savaş dönemlerine ait olan meselelerdi. Bunları insanlığın artık geride bırakması gerekir. Ümit ediyoruz ki hepimizin yüzünü güldürecek sonuç alırız.