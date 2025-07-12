Özdağ'dan Erdoğan'ın DEM Parti çıkışına dikkat çeken yorum: ''AK Partililer bile hoşlanmadı''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''AK Parti, MHP ve DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı verdik'' çıkışı gündem oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erdoğan'ın sözleriyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ''AK Parti, MHP ve DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı verdik. Derdimiz var. Dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşarız. Artık yumrukları sıkmaya gerek yok.'' ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: "AK PARTİLİLER BİLE HOŞLANMADI"

Erdoğan'ın sözlerini değerlendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''AK Parti-MHP-DEM birlikte (Anayasa değişikliği dahil) yürüyeceklermiş. Salonu dolduran en inançlı AK Partililer bile bu ittifaktan hoşlanmadıklarını tavırları ile gösterdiler'' dedi.