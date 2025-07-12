Erdoğan'dan tarihi konuşma: AK Parti-MHP-DEM Parti olarak beraber yürüme kararı verdik

AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını duyurmuştu. Erdoğan merakla beklenen konuşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında, ''Terörsüz Türkiye projesi bir al-ver süreci değildir.'' ifadelerini kullandı. Erdoğan, ''AK Parti, MHP ve DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı verdik.'' diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı o konuşmayı dinlemeye davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen konuşmasını gerçeklştirdi. Erdoğan, Kızılcahamam'da partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Aziz milletim, MKYK ile diğer merkez kurullarımızın kıymetli üyeleri, değerli milletvekilleri aziz dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantılarımızın 32.'sinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. AK Parti'nin büyümesi için aşkla koşturan tüm dava ve yol arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum.

Türkiye Yüzyılı'nı kutlu bir şafak bilen her kademede fedakarca görev yapan tüm yol ve dava arkadaşlarımı hürmetle selamlıyor, Rabbim muhabbetimizi daim etsin diyorum.

Başdanışmadım Yiğit Bulut kardeşimizi Hakka uğurladık. Ağır bir rahatsızlık geçirdi. Hastanede ziyaret ettiğimde çok çok ağır bir durumdaydı. Kaderin üstünde bir kader var. Temkinli olduğunu gördüm. Mekanı cennet olsun inşallah. Beraberce birer Fatiha okuyalım, görevimizi yerine getirmiş olalım. Aramızdan ayrılanlara yüce Allah'tan rahmet diliyorum.

12 vatan evladını, 12 kahramanı şehit verdik. Yüreğimiz dağlandı. Metan gazına maruz kalarak şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mevla rahmetiyle onları kuşatsın. Mekanları inşallah cennet olsun.

Dün son dönem insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden biri olan Srebrenitsa soykırımının 30. yıl dönümüydü. Türkiye olarak bir daha benzer acıların yaşanmaması için Bosna Hersek'in ve Boşnak kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Tıpkı Boşnak kardeşlerimiz gibi medeni dünyanın gözleri önünde 22 aydır soykırıma uğrayan Gazze halkına da dualarımızı gönderiyor, onurlu mücadelelerinde yanlarında olacağımızı ifade ediyoruz.

Bugün ve yarın düzenleyeceğimiz oturumlarımızda farklı başlıklarda istişareler olacak. Toplantılarımızın ayırt edici özelliği ortak akla vesile olmasıdır.

Her zaman daha iyinin, millete en güzel şekilde hizmet etmenin gayretinde olduk. Yapıcı eleştiriyi yolumuzu aydınlatan bir fener olarak gördük. İstişare bereketi artırır, feraseti kuvvetlendirir, ufku genişletir, dayanışmayı güçlendirir. Bütün katılımcı kardeşlerime değerli fikirleri ve yapıcı eleştirileri için teşekkür ediyorum.

Bundan 47 yıl önce 14 Ağustos 1984'te Siirtin Eruh, Hakkari'nin Şemdili ilçelerinde bölücü terör örgütü ilk eylemini yaptı. 2 askerimizi şehit verdik, 9 sivil vatandaşımız yaralandı. Bu tarihten sonra bölücü terör örgütü saldırılar düzenledi. Şehitlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onları unutmadık, unutmayacağız.

1984'teki ilk eyleminden sonra terör Türkiye'de her geçen gün tırmandı. O günden sonra nice hükümetler geldi. Hepsi de terörün kökünü kazıyacağız, dedi. Faili meçhuller, beyaz toroslar, yakılan köyler, bir gecede göçe zorlanan aileler yanlış uygulamalardan biriydi. Terörü bitirmek yerine büyüttü. Hataların bedelini hep beraber ödedik. Türkiye bu terör saldırılarıyla istikrarsız hale geldi. Ülkemizin huzuruna, birliğine, kardeşliğine çok büyük hasarlar verdi.

Terörle mücadele silahlarımızı ürettik. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'yü tüm kurumlarımızdan temizledik. Terörle mücadeledeki engelleri kaldırdık. Bahçeli'nin çağrısıyla Terörsüz Türkiye için bir dizi adım attık. Fırsat penceresini değerlendirmek için çok hassas bir süreç yürüttük. Dün de örgüt aldığı kararı hayata geçirdiğini, merasim yaparak silahlarını bıraktı.

TARİHTE YENİ BİR SAYFA AÇILMIŞTIR

Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Türkiye gözyaşlarıyla dolu sayfayı dün itibarıyla bırakmaya başlamıştır. Bugün, unutmayın yeni bir gündür, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti terörü bitirmek için her yolu denemiştir. Ancak hiçbirinde başarı sağlanamamıştır. Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye projesi bir al-ver süreci değildir. Çok dikkatliyiz. Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, acıları hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurunu gururunu çiğnetmeyiz.

Şahsımın, AK kadronun milliyetçiliğini, vatanseverliğini ve Türkiye aşkını hiç kimse sorgulayamaz. Bu kimsenin haddi değildir, hakkı da değildir. Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, ne yapıyorsak istiklalimiz için, istikbalimiz için yapıyoruz

"KİMSE KORKMASIN"

Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Kimse korkmasın, kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz. İstikbalimiz için yapıyoruz.

Terör en başından itibaren bir sektör ve ekosistem oluşturdu. Terör karşıtı gibi görünenler de nemalandı. Terör saldırılarından kendi kirli emellerine rant devşirmeye yeltendiler. Rant kapıları kapanıyor. Çıkarları zedeleniyor. Çünkü ellerindeki oyuncağı kaybediyorlar. Milletim bunları gördükçe çok daha güçleneceğimizi unutmasınlar.

Korku yayarak milletin yeşeren umutlarını kırmaya çalışıyorlar. Terör bitecek göreceksiniz, hepsi işsiz kalacak. Bugün terör biterken terör istismarı da bitmektedir.

"TÜRKİYE KAZANMIŞTIR"

Türkiye kazanmıştır, milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır. Birliğimize, bütünlüğümüze, vatanımıza, milletimize, huzurumuza kast edecek hiçbir girişimin içinde olmayız. Böyle girişimlere asla ve asla müsaade etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayaktadır. Çok daha kuvvetlidir, onurludur, istikbali için düne göre çok daha umutludur. 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Terör duvarı yıkılmaktadır. Aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı bayram etmeli.

Biz tarih sahnesine dün çıkmış bir millet değiliz. Uzun bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Açın tarihin sayfalarına bakın. Kılıçlarımızın, tekbirlerimizin önünde hiç kimse duramadı. Türk-Kürt-Arap bir arada ise beraberse işte o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır. Uzaklaştıklarında ise mağlubiyet vardır. Haçlılar İslam beldelerine saldırdı, çünkü Türk-Kürt-Arap birbirinden kopmuştu. Ne zaman ayrıldık yenildik.

Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez ama bize zaman kaybettirdiler. Türk ile Kürt'ün arasına nifak sokmaya çalıştılar. 41 yılda kim kazandı.

BUGÜN GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN ŞAFAĞI SÖKÜYOR

Tarih tekerrür ediyor. Türk ile Kürt muhabbete kucaklaşıyor. Bugün Malazgirt ruhu, Kudüs ittifakı yeniden şekilleniyor. Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz.

TBMM'de bir komisyon kurulacak. AK Parti, MHP ve DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı verdik. Derdimiz var. Dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşarız. Artık yumrukları sıkmaya gerek yok.

IRAK VE SURİYE'DEKİ KÜRT KARDEŞLERİMİZİN MESELESİ DE BİZİM MESELEMİZDİR

Sadece Kürt vatandaşlarımızın değil, Irak ve Suriye'deki Kürt kardeşimin meselesi de bizim meselemizdir. Onlarla bu süreci görüşüyoruz, onlar da çok mutlu.

Enerjimizi artık asli işimize vereceğiz. Kaynaklarımızı terörle mücadele için değil, kalkınma için seferber edeceğiz. Türkiye kardeşlikle büyüyecek. Türkiye istikrar ve güven içinde yürüyecek. Şunu altını çizerek tekrar söylüyorum; biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Sular tersine akmaz. Akarsa da gerekeni yaparız. Kimse tedirgin olmasın. Türk çok daha güvendedir, çok daha güçlüdür. Kürt-Arap çok daha güvendedir, çok daha güçlüdür. Annelerimiz evlat acısı çekmeyecek.

Kayıplarımız şüphesiz geri gelmeyecek ama gençlerimiz hayatlarının baharında aramızdan Allah'ın izniyle bir daha ayrılmayacak.

Silah teslimini kurulan mekanizma sayesinde titizlikle takip edeceğiz. Şehit anaları şehit babaları ellerinizi öpüyorum.

Türkiye'yi buraya şehitlerimiz, gazilerimiz taşıdı. Onların hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz.

Aziz milletime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sürece destek olanlara bugün bir kere daha kalpten teşekkür ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimine de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla."