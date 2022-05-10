  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Özdağ’dan Erdoğan’ın Suriyelilerle ilgili sözlerine tepki

Özdağ’dan Erdoğan’ın Suriyelilerle ilgili sözlerine tepki

Özdağ’dan Erdoğan’ın Suriyelilerle ilgili sözlerine tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeli göçmenlerle ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Özdağ, "Mesele Ensar olmak değil insanları muhacir etmemektir" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 32. kuruluş yıl dönümü programı ve Türkiye'nin Gücü Ödülleri törenine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli göçmenlerle ilgili olarak “Asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız da… Kapımız açık onlara, ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” demişti.

ÖZDAĞ: ''GEREKİRSE ZORLA YOLLAYACAĞIZ''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi.

Özdağ, “Sorun değil Erdoğan. Sizin yollamayacağınızı biliyoruz. Biz gerekirse zorla yollayacağız. Mesele Ensar olmak değil insanları muhacir etmemektir. Biz muhacirliğe son verip insanları vatanlarına kavuşturacağız. Türkiye'de ucuz işçi olarak kullanmak nasıl ensarlık anlayışı oluyor” ifadelerini kullandı.

Etiketler zafer partisi suriyeliler ümit özdağ recep tayyip erdoğan sıığınmacı sığınmacılar suriyeli suriye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan duyurmuştu, konut finansmanı için 3 ayrı paketin ayrıntıları belli oldu
Avatar 2'den beklenen ilk fragman geldi
Ümit Özdağ'a protesto şoku: Konuşmasına ara verdi
Merve Boluğur'dan olay yaratan botoks yanıtı
Sivas'ta son koronavirüs hastası da taburcu edildi
Önce yağış, ardından yaz geliyor!
Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı: Tek düğmeli hırkası...
Nesrin Cavadzade'den küvet pozu
KKTC'de hükümet istifa etmişti! Görevi o üstleniyor
Kavga sonrası Meral Akşener devreye girdi! Tüm teşkilatı kapattı