Özdağ’dan Erdoğan’ın Suriyelilerle ilgili sözlerine tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeli göçmenlerle ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Özdağ, "Mesele Ensar olmak değil insanları muhacir etmemektir" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 32. kuruluş yıl dönümü programı ve Türkiye'nin Gücü Ödülleri törenine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli göçmenlerle ilgili olarak “Asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız da… Kapımız açık onlara, ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” demişti.

ÖZDAĞ: ''GEREKİRSE ZORLA YOLLAYACAĞIZ''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi.

Özdağ, “Sorun değil Erdoğan. Sizin yollamayacağınızı biliyoruz. Biz gerekirse zorla yollayacağız. Mesele Ensar olmak değil insanları muhacir etmemektir. Biz muhacirliğe son verip insanları vatanlarına kavuşturacağız. Türkiye'de ucuz işçi olarak kullanmak nasıl ensarlık anlayışı oluyor” ifadelerini kullandı.