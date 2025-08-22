Özel TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP lideri Özel, Meclis'i Gazze'deki gelişmelerle ilgili olağanüstü toplantıya çağırdı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'deki son gelişmelerle ilgili Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracaklarını bildirdi.
Resmi başvuru 25 Ağustos Pazartesi yapılacak.
