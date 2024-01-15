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Özel’den ''Büyükerşen'' iddiasına yanıt

Özel’den ''Büyükerşen'' iddiasına yanıt
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CHP lideri Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için aday gösterilmediğini iddia eden Rahmi Turan'a verdiği yanıtta, “Her türlü eleştiri olur ama bu olmaz. Bu büyük haksızlık” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in aday yapılmaması hakkında kaleme aldığı yazıya yanıt verdi.

Turan, 13 Ocak’ta Sözcü gazetesinde yayınlanan yazısında Büyükerşen’e haksızlık yapıldığını savunarak, “CHP böyle bir değeri neden “Anket-manket” numarasıyla harcadı?” diye yazmış; devamında da şu iddiayı öne sürmüştü: “Yılmaz Büyükerşen CHP Kurultayı’nda Özgür Özel’i değil, Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemişti. Özgür Özel bunu affedemedi, intikamını böyle aldı, yanlış yaptı!”

Özgür Özel’den Turan’a yanıt geldi. Turan’a mesaj atan Özel, söz konusu yazıya çok üzüldüğünü belirtirken; iddianın doğru olmadığını da kaydetti.

Özel’in mesajı şöyle: “Rahmi Bey, ben Özgür Özel. Size sevgimi saygımı da eleştiriye tahammülümü de bilirsiniz. Bugünkü yazınıza çok üzüldüm.

Mersin, Adana, Bursa, Balıkesir, Aydın, Hatay büyükşehir adayları kurultayın en belirgin değişim karşıtı isimleri iken, onların aday gösterildiği yerde Yılmaz Hoca’nın aday olmamasını Kemal Bey’e bağlamanız hangi hakkaniyet çizgisine oturuyor? Hangi Büyükşehir adayımız değişimci?

Yapmayın lütfen, gerçekten sizin bilgeliğiniz, tecrübeniz, meslek tecrübeniz, bu değerlendirmeyi bu şekilde yapmaya müsait değil. Her türlü eleştiri olur ama bu olmaz. Bu büyük haksızlık.”
#özgür özel

Etiketler özgür özel rahmi turan yılmaz büyükerşen chp kemal kılıçdaroğlu adaylık
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