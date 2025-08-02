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Özel'in eleştirdiği Tanju Özcan, parti mi değiştirecek ?

Özel'in eleştirdiği Tanju Özcan, parti mi değiştirecek ?
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılacağı"na dair iddialarına cevap verdi.

CHP'nin TBMM'de kurulan "Terörsüz Türkiye" komisyonuna destek vereceğini açıklamasının ardından CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kararı eleştirmişti.

Özcan, "CHP’nin komisyonda yer almasını eleştirerek, “AK Parti, DEM, MHP şer ittifakının tezgahladığı oyuna ortak olmamalıyız” ifadelerini kullanmıştı. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, Özcan'ın bu çıkışına "Tanju kendi sınırlarını aştı" demişti.

Özel'in bu sözlerine karşılık Özcan'dan yeni bir açıklama gelmişti:

"Kendisine bir gün Genel Başkan olacağını ilk söyleyenlerden biri olarak ve bugüne kadar başarılı bulduğum Sayın Genel Başkan'dan, partinin her kademesinde görev yapmış biri olarak 'şer ortakları ile aynı masaya oturmayalım' önerime karşılık 'haddini aştı' sözünü duymak beni hem şaşırttı hem de çok üzdü. Ama hâlâ kararınıza değil, iyi niyetinize güvenmek istiyorum. İnşallah ben yanılırım, siz haklı çıkarsınız. Öte yandan, Tanrılar kurban istiyorsa da, kendinizi zorda bırakmayın."

Bu gelişmenin ardından Özcan'ın partisi CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Özcan ise bu iddianın paylaşıldığı bir haber sayfasının altına "Yanlış bilgi" açıklamasını yaptı. 

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Etiketler özgür özel istifa CHP tanju özcan iyi parti
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