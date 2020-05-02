Özgür Özel: ''FETÖ’yü vermeyene şükran mektubu yazdık!''

CHP’li Özel, “Fetullah Gülen'i tüm çabalarımıza rağmen iade etmeyen, Cumhurbaşkanı'na yazdığı hakaret dolu mektupları yanıtsız kalan Trump'a, bir de minnet ve şükran dolu mektup yazmak, bir çaresizliğin neticesi olabilir” dedi

Özgür Özel en son, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz” sözlerine, “Bu cümle Sivas katliamının azmettiricilerinin sloganı” diyerek gösterdiği tepki nedeniyle MHP kanadından sert bir şekilde eleştirilerek gündeme gelmişti.

Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın özellikle ABD ve bazı güçlü ülkelere yardım malzemeleri göndermesini eleştirdi. Özel, Koronavirüs salgını başladığından bu yana halkımızın maskeye ulaşamadığını hatırlattı. Ardından da tepkisini şöyle sürdürdü:

"55 ülkeye ve Amerikan halkı ile sağlıkçılarına gönderilen yardımları önemsiyoruz. Ancak bu yardımı yaparken, PYD'nin başındaki kişiye ‘General Mazlum' diye methiyeler düzen, Fetullah Gülen'i tüm çabalarımıza rağmen iade etmeyen, Cumhurbaşkanı'na yazdığı hakaret dolu mektupları yanıtsız kalan Trump'a, bir de minnet ve şükran dolu mektup yazmak, bir çaresizliğin neticesi olabilir. Bunu da not ettik."

“Türkiye'deki insanların sağlığı bir siyasi şova, bir algı operasyonuna alet edilmemeli'' diyen Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başka ülkelere yardım yapılarak, bizde kimsenin bu malzemelere ihtiyacı kalmadığı algısı yaratılıyor. Virüsle mücadelede canları pahasına çalışan sağlıkçılarımız, ellerindeki malzemelerin azaldığını ve idareli kullanmak durumunda kaldıklarını söylüyor. İktidar maalesef vatandaşına maske dağıtmayı bile beceremedi."