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Özgür Özel, Saadet Partisi heyetini makamında kabul etti

Özgür Özel, Saadet Partisi heyetini makamında kabul etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi heyetini kabul etti. Görüşme, Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki makamında gerçekleştirildi.

Saadet Partisi heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın partilerine geçmesi nedeniyle Genel Başkan Özel'e teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaya, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun selamlarını da Özel'e aktardı. Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda bir milletvekilinin vefatın ardından bir parti grubunun düşmesinden en çok iktidar partisinin rahatsız olması gerektiğini belirtti. Özel ise siyasi partilerin söz hakkına saygılı olduklarını, demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Etiketler Özgür Özel Saadet Partisi
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