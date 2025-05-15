Özgür Özel Silivri'den seslendi: ''Devlet Bey bir ricada bulunsun...''

CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra kameralarına karşısına geçti. Özel, MHP lideri Bahçeli'ye seslenerek, ''Devlet Bey bir ricada bulunsun, iddianame yazılsın. Hatta TRT canlı versin. Biz haklı çıkmaktan yorulduk'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmenin ardından basın mensuplara konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulunarak, ''İmamoğlu davasında Devlet Bey bir ricada bulunsun, iddianame yazılsın. Biz terörsüz Türkiye’de varız, siz de tutuksuz yargılamada var olun, Türkiye’de tansiyon düşsün'' dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestoya katılan kişilerin cezaevinde yaşadıklarını anlatan Özel, "Tutuklu kadınlarımız anlatıyor, doktor kontrolü diye tutukluyu savcı karşısına çıkartıyorsunuz. 'İstediğim gibi ifade vermedin, bunu değiştir evine git' diyorlar. Böyle şey olur mu? Çocuklarıyla tehdit ediyorsunuz. Savcının istediği ifade diyorsunuz. İtiraf değil iftira istiyorsunuz." açıklamalarında bulundu.

"PARA VAR DEDİLER JAMMER ÇIKTI, JAMMER'I DA KENDİ ADAMLARI ALDI"

"Masumiyet ve haklılık dışında hiçbir şey göremiyoruz. Tayyip Bey'in bir aya kadar her şey ortaya çıkacak dedi. Dün 55. gün diyor ki "Ne gördün? Bir ispat gördün mü?" Yok. Kanıt yok. Delil yok. Masak raporu yok. Orayı basıyor, buraya bakıyor. Rüşvet var dedi. Para yok. İçinde dedi çantadan jammer çıktı. Jammer kullanmanın suçu yok. Niye jammer aldınız dedi. AK Parti dönemindeki iktidarlarda AK Partili belediye başkanlarının aldığı çıktı. Hatta onların jammerlı araçlarının olduğu çıktı. Rüşvet, para dediği yerden jammer çıktı. Jammer almış bunlar suçlu dedi."

"TAYYİP BEY SENDEN BAŞKA GÖREN VAR MI?"

"Jammer'ı da kendi adamları aldı, çıktı. Ne söyledilerse boş çıkıyor, yalan çıkıyor. Şimdi ne gördün? Tayyip Bey ispat et. Bir ahtapot gördüm. Kafasını burada gördüm. Kollarını Anadolu'da gördüm. Bir bacağını yurt dışında gördüm. Senden başka gören var mı yok?"

"BÖYLE ŞEY OLUR MU DİYE PARMAĞINI ISIRIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, "Ahtapotu Erdoğan'dan başka gören yok. 3 sene sonra kandırıldım diyeceğine şimdi bu işten vazgeçsin. Tayyip Bey'e 15 dakika anlatsam bu işin faili değilse parmağını ısırır böyle şey olur mu diye. Kendisi de belediye başkanlığı yaptı. Savcı denetim arayıp suç arıyor. Bu senin işin değil ki." dedi.

"BAHÇELİ RİCADA BULUNSUN, İDDİANAME YAZILSIN. TRT CANLI VERSİN"

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmamoğlu sözlerini hatırlatarak, "Devlet Bey bir ricada bulunsun, iddianame yazılsın. Hatta TRT canlı versin. Biz haklı çıkmaktan yorulduk." çağrısını yaptı.

"BEN SÜRECİN DIŞINDA TUTULMAYA ÇALIŞAN BİRİYİM"

PKK'nın silah bırakması hakkındaki sorulara da cevap veren Özel, "Tayyip bey isterse yerel yönetim planımızı paylaşırız. Bana DEM Parti ile AK Parti arasındaki iletişimi dikkatle dinliyorum. Devlet Bey adına görüşenler bir takım pazarlık yapmış. Tayyip Bey'in pazarlık yok demesine Devlet Bey ne diyecek merak ediyorum. Ben dikkatle dinliyorum. Ben sürecin dışında tutulmaya çalışan biriyim. Ben müzakere etmiyorum ki. Biz Lozan'ı Türkiye'nin tapu senedi gören tarafız. Biz terörsüz Türkiye’de varız, siz de tutuksuz yargılamada var olun, Türkiye’de tansiyon düşsün"