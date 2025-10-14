Özgür Özel ve Mansur Yavaş'tan sürpriz görüşme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki makamında ABB Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşme basın kapalı gerçekleşti. Özel ve Yavaş, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Özgür Özel, "Mansur Başkan, Ankara'da hep birlikte çalıştığımız, gurur duyduğumuz ve bizden öte Ankaralıların gurur duyduğu bir belediye başkanı. Son seçimlerde Türkiye çapında aldığı rekor oyla birlikte hem Ankara'nın hem de Türkiye'nin teveccühünü kazanmış örnek bir belediye başkanı. Son günlerde bir algı operasyonu yürütülüyor. Geçmişte boylarını aşan dosyaları olan ve dosyaları adliyede bekleyen birileri, Mansur Başkanın halkın gönlündeki yükselişini hazmedemeyen Gökçek ailesi bir kumpasın peşindeydi. Gece yarısı birbirlerine müjdeledikleri bir operasyon yapıldı. Tabii mesele de Mansur Başkanın hem iç denetimde hem Sayıştay denetiminde hem de mülkiye müfettişleri denetiminde verilemeyecek bir hesabının olmadığı açıkça ortaya çıktı. Devlet Memurları Kanunu'nu ile ilgili bir izin isteme meselesi üzerinden sanki bir şey varmış gibi köpürtmeye çalıştılar, biz de bunu dilimiz döndüğünce her yerde anlatıyoruz. Bu durumu değerlendirdik. Bir süredir benim yurt dışı seyahatlerim nedeniyle bir araya gelememiştik" ifadelerini kullandı.

'UMUYORUM SORUŞTURMAYA GEREK GÖRMEZLER'

Mansur Yavaş ise görüşmede Özgür Özel'e desteği nedeniyle teşekkür ettiğini ve yaşananlarla ilgili son gelişmeleri aktardığını ifade ederek, "İçişleri Bakanlığı müfettişleri dosya ile ilgili daha önce bize hiç soru sormamıştı. Şimdi ise sadece denetim görevlerimizle ilgili savcılığın talebi üzerine soru sordular, biz de cevabımızı yazdık. Umuyorum soruşturmaya gerek görmezler. Osman Gökçek'in şikayeti üzerine her şeyi incelediler ve ifade dahi almaya gerek görmediler; zaten olması gereken de buydu" diye konuştu.

'35 DOSYAYLA İLGİLİ DİLEKÇE VERDİK'

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, eski ABB yönetimiyle ilgili savcılığa verdikleri dosyaları hatırlatarak, "Daha önce bu konuyla ilgili basın toplantısı düzenlemiştim. O toplantıda hep aynı bilirkişilere dosyaların verilmesi ve dolayısıyla o soruşturmalarda aklandıklarını göstermiştim. Benim gösterdiklerim sadece yüzde 10'uydu. Bütün dosyalar hakkında bu şekilde bilgilerimiz var. Daha sonra tekrar birkaç dosya verdik. En büyük dosyayı ise yakında vereceğiz. Ancak takipsizlik verilen veya aynı bilirkişilerin verdiği dosyalarla ilgili olarak kanun yoluna başvurmaları için savcılığa dilekçe verdik. Ayrıca 2-3 dosya zaman aşımına uğramak üzere ve çok büyük dosyalar ancak bugüne kadar ifadeler dahi alınmadı. Teleferik dosyası var, ihaleyi alan şahıs AK Parti İl Başkan Yardımcısı. Şu anki kamu zararı 2,4 milyar ve bugüne kadar ifadeye dahi çağrılmadı. Aynı zamanda o dosyada Gökçek lehine takipsizlik kararı var. O günkü genel sekreterin de açık ifadesi var, 'Biz bu 250 günden 1250 güne kadar süreyi Sayın Gökçek'in talimatıyla uzattık' demesine rağmen bugüne kadar ifade verilmedi. 35 kadar dosya ile ilgili kanun yoluna başvurulması için dilekçe verdik. Onların sonuçlarını takip ediyoruz" dedi.

Yavaş, bu yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleriyle ilgili de "Samsun'dan ekipler, bandolar geliyor. Coşkulu bir şekilde kutlayacağız ve milli bayramlarımızı kutlamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bunlar bütün Ankaralıların bir araya geldiği günler, yüz binler katılıyor ve inşallah bunları devam ettireceğiz" dedi. (DHA)

DHA