Özgür Özel'den asgari ücret hesabı: ''Zam değil, indirim yaptılar''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrette yapılan artışı eleştirerek, ''11 ay önce verilen 17 bin 2 liralık asgari ücretin alım gücü, bugün 7 bin lira eriyerek 10 bin liranın altına indi. Yani o günkü paranın 10 bin lirası noktasına geldi. İki gece önce asgari ücrete 5 bin lira zam verdiler. Yani 7 bin lira kaybedilmiş asgari ücrete 5 bin lira zam verirken belki de Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücrete zam değil, indirim yaptılar'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Ormancılar Derneği 100'üncü Yıl Sempozyumu'na katıldı. Burada konuşan Özel, Atatürk Orman Çiftliği'nin, Atatürk'ün vasiyetine rağmen orman vasfını kaybettiğini, birtakım bölgelerinin imara açıldığını ve kaçak yapıların yapıldığını belirterek, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bunca yıllık iktidarına engel olamamanın çok ağır bedelleri var. Tabii bunun yereldeki etkilerini ciddi şekilde ortadan kaldırabilecek önemli bir başarı kazandık 31 Mart'ta. Ama geneldeki etkilerini kaldırmak için de veya hiç olmazsa hızla geri döndürmeye başlamak için de önümüzdeki genel seçimlere hep birlikte çok umutla bakıyoruz" dedi.

'İHTİYAÇ KADAR ORMAN YAKILIP BEŞ YILDIZLI LÜKS OTEL YAPILIYOR'

Türkiye'de ormanların korunması ve bilimsel yönetimi konusunda akılcı adımların Cumhuriyet döneminde atılmaya başladığını vurgulayan Özel, "2018 yılında ise Orman Kanunu'na konulan ek 16'ncı madde bugüne kadar yapılmış en yıkıcı değişiklik. Bu değişiklikle orman alanlarının illegal işgaline yasa yoluyla yol gösteriliyor. Artık ormana bir kişi 'Sen artık orman değilsin' diyorsa orası orman olmaktan çıkıyor. Orman yanınca vasfını yitirmiyor. Hatta çok hızlı şekilde kendi kendini yenileme özelliğine sahip. Orman kesilince de vasfını yitirmiyor. Ancak birileri yanmış bir ormanın geçici ortadan kalkmış olmasını fırsata çevirip orayı imara açarsa, konut arazisi yaparsa, gidip orayı perişan ederse o zaman orman vasfı yitirtiliyor. Ve ondan sonra da hemen gidilip orada yapılaşma yapılıyor. Hepimiz birden görüyoruz Marmaris'te, Bodrum'da, Muğla'da ve birçok yerde. Neredeyse bazen ihtiyaç kadar orman yakılıp, üç sene sonra gidiyoruz, tam orada beş yıldızlı lüks otelleri görüyoruz. Bunları da böyle bir günde kaydetmek gerekir" diye konuştu.

'ORMAN YANGINLARINI YÜZDE 80 ARTTI'

Ormanlara yönelik en büyük tehditlerden birinin orman yangınları olduğunu işaret eden Özel, "87 yıllık verilere göre her yıl ortalama 1408 orman yangını meydana gelmişken, son 10 yıllık verilere bakıldığında yıllık ortalama orman yangını sayısı 2 bin 568'e çıkmış durumda. Yani 87 yılın ortalaması ki son 10 yılda teknolojinin, orman yangını söndürmek için uçakların, helikopterlerin, kara araçlarının çok daha fazla arttığı ya da personelin yangınla mücadele için kişisel korumasının çok daha fazla olabileceği, bu sebepten orman yangınları ile mücadelenin çok daha etkin olabileceği, başlamadan önlenmesi noktasında çok daha kararlı olunabileceği beklenecekken, son 87 yılda 1408 yangın 2 bin 568'e çıkmış. Yani orman yangınında son 10 yıllık artış 87 yıllık ortalamanın yüzde 80 üzerinde gerçekleşmiştir. Bu da bugünkü iktidar ne yapıyorsa, hep söylüyorum, bu kadınlara iyi gelmiyor, çocuklara iyi gelmiyor, gençlere iyi gelmiyor. Görüyoruz ki ormanlarımıza da iyi gelmiyor. Temel olarak bu iktidarın iktidar oluş biçiminde, hükümet ediş biçiminde bir aksilik var ve bu aksilik temel parametrelere olumsuz yansıyor" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK ALDATMACA'

Ardından asgari ücret zammına değinen Özel, "11 ay önce verilen 17 bin 2 liralık asgari ücretin alım gücü, bugün 7 bin lira eriyerek 10 bin liranın altına indi. Yani o günkü paranın 10 bin lirası noktasına geldi. Geçtiğimiz akşam, iki gece önce asgari ücrete 5 bin lira zam verdiler. Yani 7 bin lira kaybedilmiş asgari ücrete 5 bin lira zam verirken belki de Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücrete zam değil, indirim yaptılar, fiili şekilde. Asgari ücretin yüzde 30 zam aldığı nokta aslında şöyle bir çirkin bir bakış açısından kaynaklanıyor. Diyorlar ki, 'Asgari ücrete zam yaparsak enflasyon artar.' Bunu Merkez Bankası çalışmış, asgari ücrete yüzde 1 zam yapınca enflasyon binde 0,7 artıyor. Yani enflasyonu artıran etmenler arasında asgari ücret zammı neredeyse yok denilecek noktada. TÜİK’in, Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumunun rakamlarına göre dahi enflasyon yüzde 48. Yüzde 30 verdiler ama çıktı maalesef ama yine 'Ben enflasyona yine ezdirmedim' dedi. Bu da bir çıplak gözle gördüğümüz, kulaklarımızla duyduğumuz en büyük aldatmaca" diye konuştu.

DHA