Perinçek'ten Sedat Peker'e suç duyurusu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendisine "Ülkücü katili” diyen suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhur ittifakı ortakları AK Parti-MHP iktidarını destekleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendisine “Ülkücü katili Doğu Perinçek…” diyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Perinçek’in avukatları aracılığıyla sunulan dilekçede, “Şüphelinin açık bir husumet duygusunun ürünü olan suça konu ifadeleri, Doğu Perinçek'i kamuoyu önünde aşağılama, küçük düşürme amacı taşımakta, eleştiri sınırlarının ötesinde hakaret teşkil etmektedir” denildi.

Dilekçede, “Müvekkil herkes tarafından tanınan ve saygı duyulan bir siyasi parti lideridir. Bu durum dikkate alındığında, şüphelinin şikayet konusu sözleri Twitter gibi bir sosyal paylaşım sitesinde kullanmış olması, bu sözlerin müvekkilin kamuoyu nezdindeki onur ve saygınlığını zedeleyici etkisini bir kat daha arttırmaktadır. Dolayısıyla ilgili şüphelinin alenen işlediği hakaret suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

IP ADRESİNİN TESPİTİ TALEP EDİLDİ

Peker’in Twitter’dan yaptığı paylaşım nedeniyle IP adresinin tespiti ile hakkında takibat icrası ile soruşturma başlatılması talep edildi. Savcılığın, Perinçek’in avukatları tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesini değerlendirdikten sonra, Sedat Peker hakkında, ‘Hakaret’ suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Doğu Perinçek, 31 Mayıs 2021'de katıldığı bir televizyon programında, Sedat Peker’in MOSSAD’ın etkisinde olduğunu iddia ederek, “Kamuoyunda söylendiği gibi suç örgütü lideri çıkıp da bazı ifşalarda bulunmuyor. Ona o açıklamalar yaptırılıyor. Şu anda nerede o suç örgütü lideri? Dubai’de… MOSSAD'ın avucunda. Tekrar ediyorum, bakın ilk defa burada açıklanmış oluyor, MOSSAD'ın kontrolünde” şeklinde konuşmuştu.

Sedat Peker de sosyal medya hesabından Perinçek hakkında bir paylaşım yaparak, “Ülkücü katili Doğu Perinçek, benim MOSSAD’ın etkisinde olduğumu söylüyor. Son videomda ne söyledim? Neden Filistin’e 10 tane SİHA göndermiyoruz dedim. MOSSAD’dan korkan bir adam bunu söyleyebilir mi? Bu yaşta torununu sev, siyaseti gençlere bırak” ifadelerini kullanmıştı.