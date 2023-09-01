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Putin-Erdoğan görüşmesinin tarihi belli oldu

Putin-Erdoğan görüşmesinin tarihi belli oldu
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Eylül'de Soçi'de görüşeceğini doğruladı.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Görüşme pazartesi günü Soçi'de yapılacak" yanıtını verdi. Peskov, Putin ve Erdoğan'ın öğle saatlerinde bir araya geleceğini belirtti.

İngiltere'nin en büyük havacılık ve savunma şirketlerinden BAE Systems'in Ukrayna'da ofis açmasını eleştiren Peskov, bunun gerilimin düşmesine ve çözüme katkı sunmayacağını vurguladı.

Bu tür tesislerin Rusya ordusunun 'özel ilgi alanına' girdiğini kaydeden Peskov, "Elbette böyle bir tesisin açılmasını olumsuz buluyoruz. Bu, sahadaki durumu değiştiremeyeceği gibi özel askeri harekatın başarıyla tamamlanmasını da engelleyemeyecek" ifadelerini kullandı.

Etiketler recep tayyip erdoğan Vladimir Putin putin erdoğan görüşme
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