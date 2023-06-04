Reuters yeni kabineyi böyle gördü: 5 kilit isim...

Reuters haber ajansı, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan 5 ismin kilit rol oynadığını yazdı.

Cumhurbaşkanının belirlendiği ikinci turun ardından 5 yıl daha cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, dün yeni kabineyi açıkladı. Reuters, Erdoğan'ın yeni kabineyi açıkladığını "Türkiye'nin yeni hükümeti: Erdoğan'ın kabinesindeki kilit isimler" başlığıyla duyurdu.

Reuters, "Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yirmi yıllık iktidarını uzatmasının ardından yeni ekonomi bakanı ve dışişleri bakanı da dahil olmak üzere hükümetinin yeni kabinesini belirledi" diyerek beş isme dikkat çekti.

Yeni beş bakanı inceleyen Reuters, dikkat çektiği isimler hakkında şu ifadeleri kullandı;

MEHMET ŞİMŞEK - EKONOMİ BAKANI

"Eski ekonomi bakanı Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı. Şimşek, 2009-2018 yılları arasında maliye bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde finans piyasaları tarafından büyük takdir görmüştü. Şimşek'in atanması, yüksek enflasyona rağmen düşük faiz oranları ve piyasalar üzerindeki ağır devlet kontrolü ile desteklenen alışılmışın dışındaki politikalardan bir sapma sinyali olarak görülüyor. Şimşek, siyasi görevlerinden önce ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde ve daha sonra Merrill Lynch'te ekonomist olarak çalıştı. Pragmatik yaklaşımıyla tanınan Şimşek, büyümeyi teşvik etmeyi, yabancı yatırımları çekmeyi ve mali disiplini sağlamayı amaçlayan ekonomik reformları savunmuştur"

HAKAN FİDAN - DIŞİŞLERİ BKAANI

"Fidan, en uzun süre görev yapan üst düzey Türk diplomatlardan biri olan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerine Dışişleri Bakanı olarak atandı. Erdoğan'ın en yakın sırdaşlarından biri olan Fidan, 2010 yılından bu yana Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başındaydı ve daha önce de başbakanlık ofisinde Erdoğan'a danışmanlık yapıyordu. Fidan 1986-2001 yılları arasında Türk Ordusu'nda astsubay olarak görev yaptı ve 2003-2007 yılları arasında Türk Kalkınma ve İşbirliği Ajansı'nı yönetti. Fidan, 2012 yılında MİT'in Oslo'da PKK terör örgütü mensuplarıyla yaptığı gizli barış görüşmeleri nedeniyle soruşturma geçirdi ancak daha sonra bu soruşturma iptal edildi"

YAŞAR GÜLER - SAVUNMA BAKANI

"Yaşar Güler, savunma bakanı olarak atandı. 49 yıldır silahlı kuvvetlerde görev yapan 69 yaşındaki Güler, 2018 yılından bu yana genelkurmay başkanlığı görevini yürütüyordu. Bir önceki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yerine atanan Güler, Türkiye'nin 2019 ve 2020'de Suriye'ye yaptığı askeri harekâtlar sırasında genelkurmay başkanıydı. Daha sonra Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen askeri operasyonları da yönetti"

CEVDET YILMAZ - CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI

"Geleneksel bir ekonomik yönetici olan Cevdet Yılmaz, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atandı. Yılmaz daha önce Kalkınma Bakanlığı, AKP Ekonomi İşleri Başkan Yardımcılığı ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. 56 yaşındaki Yılmaz, Kasım 2020'den bu yana TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyor"

ALİ YERLİKAYA - İÇİŞLERİ BAKANI

"Ali Yerlikaya, 2018'den bu yana görevini sürdüren Süleyman Soylu'nun yerine İçişleri Bakanı olarak atandı. Yerlikaya 2018 yılından bu yana İstanbul Valiliği görevini yürütüyordu. 55 yaşındaki Yerlikaya daha önce Gaziantep, Tekirdağ, Ağrı ve Şırnak illerinde valilik görevlerinde bulunmuştu"