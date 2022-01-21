Saadet Partisi'nden sosyal medyaya damga vuran yeni video
Saadet Partisi, sosyal medyada yayınladığı video ile ekonomik sorunlar ve iktidarın ekonomi yönetimi imalı bir dille eleştirildi.
Sosyal medyada yayınladığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Saadet Partisi gündemi etkileyecek bir paylaşım yaptı.
Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda "Ünlülerin değil ürünlerin gündemi belirlediği ekonomi sürprizi" ifadeleri kullanıldı.
Videoda imalı bir dille AK Parti iktidarının ekonomi yönetimi eleştirildi.
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