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Saadet Partisi'nin adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu

Saadet Partisi'nin adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu
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Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını 3 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu.

Ankara ATO Congresium'da saat 13.00'te, gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında partinin Milli Görüş belediyeciliği anlayışı da açıklanacak. Partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Görüş Belediyeciliği anlayışını temsil eden Saadet Partisi, yaklaşan yerel seçimlerde seçmene 'Saadet İş Başına Haydi Bismillah' diyerek seslenecek. 3 Şubat Cumartesi Günü, saat 13.00'te, Ankara ATO Congresium'da gerçekleştireceği aday tanıtım toplantısıyla Saadet Partisi; Milli Görüş belediyeciliği anlayışını tanıtacak ve belediye başkan adaylarını açıklayacak."

DHA

Etiketler saadet partisi belediye başkan adayı
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