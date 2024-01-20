Saadet Partisi'nin adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu
Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını 3 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu.
Ankara ATO Congresium'da saat 13.00'te, gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında partinin Milli Görüş belediyeciliği anlayışı da açıklanacak. Partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Milli Görüş Belediyeciliği anlayışını temsil eden Saadet Partisi, yaklaşan yerel seçimlerde seçmene 'Saadet İş Başına Haydi Bismillah' diyerek seslenecek. 3 Şubat Cumartesi Günü, saat 13.00'te, Ankara ATO Congresium'da gerçekleştireceği aday tanıtım toplantısıyla Saadet Partisi; Milli Görüş belediyeciliği anlayışını tanıtacak ve belediye başkan adaylarını açıklayacak."
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol