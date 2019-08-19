Sabah yazarı CHP'li 34 başkanı hedef gösterdi; ilk sırada İmamoğlu var !

Sabah Gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, bugünkü köşe yazısında CHP'li belediye başkanlarını hedef gösterdi.

Sabahın erken saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlenmiş ve milli iradenin seçtiği belediye başkanları yerine kayyumlar atanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu gibi 34 CHP'li başkanı hedef gösteren yandaş yazar Ersin Ramoğlu, "CHP'li başkanlar her an görevden alınabilir" dedi.

AB Raportörü Piri: ''Sırada Ankara ve İstanbul mu var?''

''İstanbul ve Ankara'ya da kayyum atanacak'' iddiası

İmamoğlu'ndan belediyelere kayyum atanmasına sert tepki