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  4. 19 Ağustos 2019 17:33

Sabah yazarı CHP'li 34 başkanı hedef gösterdi; ilk sırada İmamoğlu var !

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde bugün dikkat çeken bir yazı yer aldı. Gazetenin yazarı Enis Ramoğlu, HDP'li belediyelere kayyum atandığı bugün köşe yazısında başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı 34 CHP'li belediye başkanını açık açık hedef gösterdi.

Sabah yazarı CHP'li 34 başkanı hedef gösterdi; ilk sırada İmamoğlu var !
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Sabah Gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, bugünkü köşe yazısında CHP'li belediye başkanlarını hedef gösterdi.

Sabahın erken saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlenmiş ve milli iradenin seçtiği belediye başkanları yerine kayyumlar atanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu gibi 34 CHP'li başkanı hedef gösteren yandaş yazar Ersin Ramoğlu, "CHP'li başkanlar her an görevden alınabilir" dedi.

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Ersin Ramoğlu'nun yazısının tamamı için...

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