Sağlık Bakanı Koca'dan hastalar hakkında açıklama

Çin'deki Türk vatandaşları Türkiye'ye getirilmek üzere ülkeden tahliye edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca havalimanında açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

Çin'den gelen 11 bin kişi bu kameralarla tarandı. Bu kişilerden herhangi bir pozitif koronavirüs vakası olmadı. Türkiye'ye giriş yapan şüpheli vaka yok.

Çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çiziyorum. Belli aralıklarla bir takım bilgilendirmeleri yapacağımızı belirtiyorum.

Yanlış ve maksatlı bilgilere itibar etmeyiniz. Sosyal medyada ülkemizde çok yanlış bilgilerin olduğunu ve bakanlığın açıklamalarına bakılmasının altını çiziyorum. Herhangi bir koronavirüs hastamız olmadı.