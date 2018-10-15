Savunma Bakanı Akar'dan İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'deki süreç ile ilgili "Planlandığı gibi devam ediyor, taahhütlerimizin arkasındayız." ifadelerini kullandı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Romanya Başbakanı Viorica Dancila'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'TAAHHÜTLERİMİZİN ARKASINDAYIZ'

Bir gazetecinin Soçi'deki mutabakat kapsamında İdlib'de oluşturulan Silahtan Arındırılmış Bölge'den, ağır silahların çekilmesi sürecinin tamamlanmasına ilişkin sorusu üzerine Akar, "Planlandığı gibi devam ediyor, taahhütlerimizin arkasındayız." karşılığını verdi.

Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik başlayan ortak eğitimin ne zaman tamamlanacağına dair soruya da Akar, "Kısa bir süre içinde eğitimler tamamlanacak." yanıtını verdi.

'ORTAK DEVRİYE YAKIN BİR ZAMANDA BAŞLAYACAK'

Akar, ortak devriyeye yönelik soru üzerine de "Ortak devriye yakın bir zamanda başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.