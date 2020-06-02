Seçim anketi sonuçlarında şoke eden AK Parti detayı

Metropoll Araştırma Şirketi’nin yaptığı ankette sorulan “Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna gelen yanıtlarda kararsız olan seçmenin yüzde 28,8’i, 2018 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye oy vermiş.

Anketteki verilere göre seçmenlerin AK Parti’den açık bir şekilde uzaklaştığı görülüyor ancak bu seçmenin henüz başka bir partiye de yönelmediği görülüyor.



2018 Haziran seçimlerinde AK Parti dışındaki partilere oy vermiş, şimdi ise kararsız olduğunu beyan eden seçmenlerin yüzde 12,7’si CHP’ye, yüzde 6,8’i MHP’ye, yüzde 6,9’u HDP’ye, yüzde 4,1’i de İYİ Partiye oy vermiş.

Metropoll Araştırma Şirketi, verileri paylaştığı açıklaması şöyle:

Mayıs 2020 ölçümüne göre bu Pazar erken bir milletvekili seçimi olsa kararsız, cevapsız ve sandığı protesto edeceğini belirten seçmenlerin %29’unun AK Parti, %13’ünün CHP, %7’sinin MHP ve HDP, %4’ünün İYİ Parti kaynaklı olduğu gözlenmektedir. AK Parti’ye oy veren seçmenlerin kararsızlara doğru önemli ölçüde kaydığı görülmektedir ve Mayıs ayında bu oran %29’a yükselmiştir. Bu da AK Parti seçmen kitlesinin partisinden uzaklaşmaya başladığına işaret etmektedir ancak eldeki veriden bu kişilerin başka bir partiye de gitmediği anlaşılmaktadır.

Son anket sonuçları geldi: MHP baraj altında!