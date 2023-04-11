Sen misin listeye itiraz eden! AK Partili başkan görevden alındı

Milletvekili aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı.

Milletvekili aday listesine tepki gösteren AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı.



Tomakin, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, "Seçimde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum. İstifanın eşiğindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti'nin Ordu milletvekili adayları şöyle:

1. Mahmut Özer (Milli Eğitim Bakanı)

2. İbrahim Ufuk Kaynak

3. Mustafa Hamarat

4. İsa Yüksel

5. İsa Gül

6. Samet Özdemir



AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin'in paylaşımları şöyle:

- Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.

- Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor.

- Ordu’da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum.

- Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz. Saygılarımla...