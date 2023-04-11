  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Sen misin listeye itiraz eden! AK Partili başkan görevden alındı

Sen misin listeye itiraz eden! AK Partili başkan görevden alındı

Sen misin listeye itiraz eden! AK Partili başkan görevden alındı
Güncelleme:

Milletvekili aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı.

Milletvekili aday listesine tepki gösteren AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı.

Tomakin, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, "Seçimde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum. İstifanın eşiğindeyiz" ifadelerini kullanmıştı. 

AK Parti'nin Ordu milletvekili adayları şöyle:

1. Mahmut Özer (Milli Eğitim Bakanı)
2. İbrahim Ufuk Kaynak
3. Mustafa Hamarat
4. İsa Yüksel
5. İsa Gül
6. Samet Özdemir

AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin'in paylaşımları şöyle:   

- Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.

- Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor.

- Ordu’da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum.

- Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz. Saygılarımla...

AK Partili Başkan'dan Erdoğan'a sitemAK Partili Başkan'dan Erdoğan'a sitemPolitika

 

Etiketler ak parti ordu hamit tomakin görevden alma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mansur Yavaş canlı yayında ''böyle bir şey olamaz'' diyerek açıkladı
12 bölgede yapılan son genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları açıklandı
Türkiye’de hiç yaşamamış ama oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı
İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Taksim'de bakın neyi çaldılar
Survivor adasında kıyamet koptu... Diskalifiye edilen Merve'nin bu görüntüleri olay oldu
İşte 9 firmanın son seçim anketi sonuçları ortalaması
MHP başvurmuştu... HDP sandık kurullarından çıkarıldı
Bugün uzaya fırlatılacaktı... Yerli ve milli uyduya rötar!
Milyonlarca çalışana 5 yıl erken emeklilik müjdesi
CHP seçim bürosuna saldırı