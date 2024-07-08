SHP geri döndü...

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) üçüncü kez kuruldu.

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) yeniden siyaset sahnesinde. Yargıtay'ın resmi internet sitesine göre SHP 28 Haziran 2024'te kuruldu. Partinin genel merkezi adresi de Ankara'nın en işlek sokaklarından Karanfil oldu.

SHP, 1995'te Murat Karayalçın'ın liderliğinde kurumsal kimliğini feshedip CHP'ye katılmıştı.

2002'de Karayalçın, partiyi tekrar kurup CHP'de Deniz Baykal muhaliflerini bir araya getirmişti. Karayalçın, SHP'den ayrılıp CHP'den 2009'da Ankara Büyükşehir adayı olmuş ve genel başkanlık görevini Hüseyin Ergün devralmıştı. Ergün, partiyi 2010'da Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) birleştirmişti.

SHP, böylece üçüncü kez kurulmuş oldu. Karayalçın, geçen sene SHP'nin yeniden kurulacağı iddialarına tepki göstermişti. Karayalçın şunları söylemişti: "Benim için kırmızı çizgi CHP'nin bütünlüğüdür ve bunu zora sokacak, halel getirecek hiçbir girişimi kabul etmem. Son Genel Başkan olarak SHP'nin yeniden açılmasını düşünenler varsa, bunun yanında olmam ve doğru bulmam."