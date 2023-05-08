Sinan Oğan, 2. turdaki oy tercihini belli etti

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası 2. turdaki oy tercihini üstü kapalı dile getirdi. Oğan, "Cehennemin kapılarını kapatacağız. Buradan artık kim payına ne düşerse alsın" dedi.

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerin ikinci tura kaldığı takdirde hangi adaya destek olacağına ilişkin "Cehennemin kapılarını kapatacağız. Buradan artık kim payına ne düşerse alsın" açıklamasında bulundu.

Dün Van'a giden ve esnaf ile buluştı, Kadim Aşiretler Federasyonu'nu ziyaret etti.

"CEHENNEMİN KAPILARINI KAPATACAĞIZ"

Milli Gazete'nin haberine göre gazetecilerin "İkinci tura kalamamanız durumunda hangi ittifakı destekleyeceksiniz?" sorusuna Oğan şöyle cevap verdi:

"Eğer ikinci tura kalamazsak, cenneti vaat edemeyebiliriz ama cehennemin kapılarını kapatacağız. Artık kim ne pay alırsa alsın" yanıtını verdi.