Sinan Oğan ''sürpriz yapıyorum'' diyerek asgari ücret vaadini duyurdu

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala, cumhurbaşkanı adayları seçim çalışmalarına devam ederken Sinan Oğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça siyaset kulislerinde hareketlilik devam ediyor. Adaylar vaatlerini açıklamaya başlarken, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Sinan Oğan'ın katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili vaadi gündem oldu.

'SÜRPRİZ YAPIYORUM'

Sinan Oğan katıldığı yayında asgari ücretle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücrette Türkiye'ye yoksulluk sınırını vadediyoruz. Şimdi bunu deyince diyor ki cumhurbaşkanı adayı yoksulluk sınırını vadediyor. Ama insanlar yoksulluk sınırının 30 bin liranın üzerinde olduğunu bilmiyor. O yüzden sürpriz yapıyorum. Diyorum ki evet biz yoksulluk sınırında asgari ücret vadediyoruz ama yoksulluk sınırı 31 bin 500 lira. Biz biliyoruz ki Türkiye'de sadece İstanbul'da 20 yılda 800 milyar dolar rant elde edildi. Ranta vergi koyacağız. Normal vergi sistemimizi basitleştireceğiz."