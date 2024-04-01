Sinan Oğan yerel seçimler sonrası geri döndü

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda "Cehennemin kapılarını kapatacağız" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, CHP'nin kazandığı yerel seçimler sonrası yaptığı açıklamada "yeni yol haritası' mesajı verdi.

Yerel Seçimler sona erdi. CHP seçimleri, Türkiye genelinde aldığı %37.74'lük oy oranıyla birinci sırada tamamlayarak kazandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "Cehennemin kapılarını kapatacağız" söylemi sonrası ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, yerel seçimler sonrası ortaya çıktı. Oğan sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Oğan şunları söyledi:

"Büyük bir olgunluk ve demokratik bir havada geçen yerel seçimlerin ülkemiz ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazanan adayları tebrik ediyorum.

Seçimlerin özellikle de Türk Milliyetçileri açısından ciddi bir şekilde masaya yatırılması ve değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçimin merkezi haline getirdiğimiz Türk milliyetçilerinin, kendisini temsil iddiasındaki partilerin maalesef bu seçimlerde gerekli başarıyı gösteremedikleri görülmektedir.

Türk siyaseti yeni bir nesil değişimi arefesindedir. Önümüzdeki kısa süre zarfında bu konuda bir değerlendirme ve 'Yol Haritası'nı sizlerle paylaşacağım"

Oğan, paylaşımında "Plana sadık kal" anlamına gelen Latince "Nosce Tempus" deyişiyle 2027'yi etiketledi.