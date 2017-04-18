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  1. 18 Nisan 2017 16:23

Sinan Oğan'dan Cumhurbaşkanlığına adaylık sinyali

MHP'nin muhalif isimlerinden Sinan Oğan, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olacağını açıkladı. Oğan, referandumda çıkan sonuca göre AK Parti adayının kazanma şansı olmadığını da ileri sürdü.

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MHP'de Genel Başkanlık mücadelesini sürdüren Sinan Oğan KRT TV'nin canlı yayınında referandumun sonucu ve 2019 ylıında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Oğan, "Türk milliyetçileri aday çıkaracaktır, şartlar oluştuğu taktirde bu göreve aday olmaktan büyük bir onur duyacağımı ifade etmek isterim" dedi.

Oğan ayrıca referandumda oluşan tabloya göre AK Parti'nin çıkacaracağı adayın kazanma ihtimalinin sıfırı olduğunu da ileri sürdü:

"Türk milliyetçileri bu seçimde hayır demiştir. MHP'nin evet çağrısı havada kalmıştır. Türk milliyetçilerinin yüzde 99'u hayırda birleşmiştir. AKP ciddi oy kaybına uğramıştır. 2019'da yapılacak bir seçimde bu tabloya göre AKP'nin adayının kazanma ihtimali sıfırdır. Türk milliyetçileri aday çıkaracaktır, şartlar oluştuğu taktirde bu göreve aday olmaktan büyük bir onur duyacağımı ifade etmek isterim. Bizim başlangıçtaki muhalefetimiz parti içi muhalefetti, ancak bu süreçte görüldü ki sahadaki muhalefet bizim muhalefettir. Sağ cenahtaki muhalefete biz liderlik ettik. Önümüzdeki süreçte bu bir başkanlık sistemine evrilecekse başkan adayları da buradan çıkacaktır.”

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