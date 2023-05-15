Sinan Oğan’dan yurtdışı oylarında manipülasyon iddiası

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Yurtdışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz" dedi.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Oğan şu ifadeleri kullandı:

Yurtdışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz. Oy sayım işlemleri sağlıklı bir ortamda yapılmıyor. YSK'yı uyarıyorum.

Derhal gerekli tedbirleri alın ve oy sayım işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılmasını sağlayın. Ayrıca yurt dışı oylarda yapılacak bir manipülasyon ile bir oldu bittiye müsaade etmeyiz. Ortamı germeyin. Bu iş ikinci tura kalmıştır.