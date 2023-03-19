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Sinan Oğan'ın koruması kararı kaldırıldı; Oğan Bakan Soylu'yu suçladı

Sinan Oğan'ın koruması kararı kaldırıldı; Oğan Bakan Soylu'yu suçladı
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ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Valiliği'nin kendisi hakkında 2 defa çıkardığı koruma kararının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girmesiyle kaldırıldığını duyurdu.

Zafer Partisi, Ülkem Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Adalet Partisi’nin oluşturduğu ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Ankara Valiliği’nin kendisi hakkında 2 defa çıkardığı koruma kararının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun devreye girmesiyle kaldırıldığını iddia etti.

Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Valiliği Koruma Kurulu’nun iki defa çıkardığı koruma kararına rağmen bizzat Süleyman Soylu’nun devreye girerek ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayının korumasını kaldırmasını Türk milletinin takdirine bırakıyorum. Tüm müracaatlarımız Soylu engeline takılmış durumda. Nagehan Alçı başta olmak üzere Soylu’ya yakın bir kısım gazeteciler ve işadamları Süleyman Soylu tarafından korunurken Türk milliyetçilerinin cumhurbaşkanı adayının koruma kararını çağrılıda tutmayı iyi niyetli bir uygulama olarak değerlendirmiyoruz.”

Etiketler ata ittifakı aday koruma koruma kararı sinan doğan
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