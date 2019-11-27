Şok iddia: ''O partiyi Erdoğan ve ekibi yönetiyor''

Can Ataklı, bugünkü yazısında 'Alman devleti bu partinin nasıl bir parti olduğunu anlamış ve ona göre de önlemler almış.' dedi.

Ataklı'nın yazısından o bölüm şöyle:

Tele1’deki sabah yayınında dün Yeni Şafak gazetesine bakarken bir haber dikkatimi çekti.

Başlığı “AD üç yıldır banka hesabı açamıyor” olan habere göre, Almanya’daki Türk partisi AD’ye hiçbir bankanın hesap açmadığı, bu nedenle partinin aidatları bile toplayamadığı belirtiliyordu.

Ben de yayında “Bu olacak iş değil, Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bir Türk seçilebilirken, bir Türk partisine neden hesap bile açtırılmasın?” diye sormuştum.

Yayından sonra haberin detaylarını inceleyip AD’nin ne olduğuna baktım.

ERDOĞANLI PARTİ AFİŞİ

Almanların biraz kuşkuyla baktıkları “Allianz Deutcher Demokraten” isimli partinin tanıtım afişlerinde bile Erdoğan’ın fotoğrafı var. Bu afiş, Alman seçimleri sırasında Erdoğan’ın Almanya’daki Türklere “Bize dost olanlara oy verin” çağrısı üzerine hazırlanmış.

Bu parti Berlin’de, AKP’liler tarafından 2017’de kurulmuş. İlk başkanı bizzat Erdoğan tarafından desteklenen Remzi Aru imiş.

Tipik bir Nazi partisi gibi çalışıyorlarmış.

Üstelik Alman Neo-Nazi Partisi AfD ile isim benzerliği nedeniyle mahkemelik de olmuşlar.

‘Özel Hareketçiler’ adını verdikleri bir tür gençlik örgütü gibi çalışan organları nedeniyle Alman polisinin sürekli takibindeymiş.

Partinin açılışı için Anadolu Ajansı ve TRT, özel bir ekip görevlendirmiş.

Oy oranı binde bir bile olmayan bu partinin, Erdoğan ve ekibi tarafından yönlendirildiği de söyleniyor.

Anladığım kadarıyla Alman devleti bu partinin nasıl bir parti olduğunu anlamış ve ona göre de önlemler almış.

