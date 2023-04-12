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SOL Parti'den Bahçeli'ye çok sert yanıt

SOL Parti'den Bahçeli'ye çok sert yanıt
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SOL Parti, kendisi de dahil olmak üzere sol-sosyalist partileri hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tek cümlelik yanıt verdi: "İsmimizi iyi ezberle, yakında daha çok duyacaksın."

SOL Parti, sol-sosyalist partileri hedef alan açıklamalarına yanıt verdi ve "İsmimizi iyi ezberle, yakında daha çok duyacaksın" dedi.

Bahçeli, yazılı açıklamasında  SOL Parti, TKP, TİP ve HDP’yi isim vererek hedef aldı ve şunları söyledi: "Demokrasinin olmadığı bir ülkede gayri meşru TKP’nin veya HKP’nin seçimlerde boy göstermesi akıl dışılıktır. HDP’nin kayyumu olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'yle, SOL Parti’nin ve Türkiye İşçi Partisi’nin ahlaksızca propagandası yapılan sözde diktatörlük ve tek adam rejiminde seçimlere katılabilmesi olacak şey değildir."

Bahçeli'nin hedef aldığı SOL Parti, Twitter hesabından tek cümlelik yanıt verdi.

SOL Parti, paylaşımında Bahçeli'ye yönelik "İsmimizi iyi ezberle, yakında daha çok duyacaksın" dedi.

Etiketler devlet bhçeli sol parti yanıt tepki
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