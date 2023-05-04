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  4. Son anket açıklandı: ''Oy kaybı yüzde 6,3 puana ulaştı''

Son anket açıklandı: ''Oy kaybı yüzde 6,3 puana ulaştı''

Son anket açıklandı: ''Oy kaybı yüzde 6,3 puana ulaştı''
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Hbs Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırken, yeniden Cumhurbaşkanı adayı olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın oy kaybı da ortaya çıktı.

Hbs Araştırma tarafından 25 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında 5 bin 100 seçmenle yaptıkları anketin sonucun dikkat çekti.

Anketin sonuçları şöyle:

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46,3

Erdoğan 2018 seçimlerinde yüzde 52,6 oy alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Ankete göre Erdoğan, 6,3 puan oy kaybetti.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 45,8

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 3,2

Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan: Yüzde 2,1

Kararsız: Yüzde 2,6

Etiketler cumhurbaşkanlığı anket seçim anketi oy oranları adaylar recep tayyip erdoğan sinan oğan kemal kılıçdaroğlu muharrem ince
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