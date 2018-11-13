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  4. 13 Kasım 2018 09:18

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: AK Parti eriyor !

Fatih Altaylı bugünkü köşesinden yaklaşan yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Bu bilgilerden en çok dikkat çekeni ise son yerel seçim anketlerinin sonucuydu.

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: AK Parti eriyor !
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Fatih Altaylı Habertürk gazetesindeki köşe yazısında Mart 2019 yerel seçimleriyle ilgili olarak "siyasi danışmanlık yapan bir meslektaşından" aldığı bilgileri gündeme taşıdı.

Altaylı, CHP'de Ankara için Muharrem İnce'nin de adının geçtiğini, İYİ Parti'den 'Adayınız İnce olursa bizden destek beklemeyin' mesajının geldiğini belirtti.

Öte yandan Altaylı, AK Parti'nin İstanbul adayının da kesinleştiğini belirttiği yazısında, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı'nın TBMM Başkanı Binali Yıldırım olacağını duyurdu.

Mansur Yavaş bilmecesi de sürüyor. Neredeyse tüm siyasi partilerin Ankara için gündemindeki isim Mansur Yavaş. Altaylı Yavaş'ın MHP harici tüm partilere yakın olduunu duyurdu.

Altaylı'nın yazısının en dikkat çekici bölümü ise son yerel seçim anketleriyle ilgili ayrıntıların yer aldığı bölüm.

"AK PARTİ ANKETLERDE HİÇ OLMADIĞI KADAR GERİDE"

İşte Altaylı'nın yine "eski gazeteci dostuna" dayandırdığı o ayrıntı:

Eski gazeteci dostum "AK parti anketlerde hiç olmadığı kadar geride görünüyor. Bu da partide rahatsızlık yaratıyor. Her ne kadar kriz yatıştırıldı dense de, vatandaşın faturalarına yansıyan bir gerçek var ve bu iktidar aleyhine çalışıyor. AK Parti'nin memnuniyetsiz seçmeninin ya sandığa gitmeyeceği, gidenlerin de MHP'ye kayması ihtimalinden söz ediliyor. Sürprizlere gebe bir seçim. Cumhurbaşkanı büyük kentlerde ağırlığı koyarak bazı yerlerde durumu kurtarabilir ama herkes için zor bir seçim olacak" diyor.


 

Fatih Altaylı'nın yazısının tamamı için...

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