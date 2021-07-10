Sosyal medyada Erdoğan'a Özlem Türeci tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da Prof. Dr. Özlem Türeci'den "Uğur Şahin'in eşi" olarak bahsetmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışı için Diyarbakır'ı ziyaret etti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, pandemi süreci ve aşılamayla ilgili sorulara da yanıt verdi. Dünya çapında kabul gören ve Türk çiftin imzasını taşıyan Biontech aşılarıyla ilgili projeleri olduğunu söyleyen Erdoğan, “En yakın zamanda Uğur Şahin ve eşi misafirimiz olacaklar, böylece BioNTech'te çok daha seri bir adım atma fırsatını da yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA ÖZLEM TÜRECİ TEPKİSİ

Erdoğan'ın yaptığı açıklamada aşı çalışmaları sırasında emeği geçen Uğur Şahin'in eşi Özlem Türeci'nin adını geçirmemesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Özlem Türeci adını Twitter'da en çok konuşulan başlıklar arasına yerleştiren sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.

İşte onlardan bazıları:

"Uğur bey ve eşi değil, Uğur Şahin ve yüzyılın salgınına karşı en etkili aşıyı birlikte keşfettiği Özlem Türeci"

"Özlem Türeci. Bir ismi ve bir kariyeri var. Birinin eşi değil. Özlem Türeci"

"Özlem Türeci hiç abartısız yüz binlerce insanın hayatının kurtulmasını sağlamış bir bilim insanıdır. Ve halen birinin eşi olarak anmak, bu ülkedeki kız çocuklarına verilecek en son mesajdır... Hentbol oynamak istediği için dışlanan Merve Akpınar'ı ağlatan da tam olarak budur."

"Doğrusu şöyle olmalıydı: “Dr. Özlem Türeci ve eşi Dr. Uğur Şahin”. Kadının adı önce yazılır. Ünvanları da yazılmalı, bilim insanı kimliklerinden dolayı davet ediliyorlar.

Cumhurbaşkanı danışmanlığı yan gelip yatma yeri değildir, not alın öğrenin bunları."

ÖZLEM TÜRECİ KİMDİR ?



6 Mart 1967 tarihinde Almanya'nın Lastrup kentinde dünyaya geldi. 2021 yılı itibarıyla 54 yaşındadır. Özlem Türeci aslen Rize Fındıklılıdır. Bir röportajında kendini 'Prusya Türkü' olarak tanımladı.

Almanya'ya işçi olarak gelen babası bir Katolik hastanesinde cerrah olarak çalıştı.

Lisans eğitimini Saarland Üniversitesi'nde tamamladı. Mainz Üniversitesi Hastanesi'nde modifiye edilmiş genetik kodlarla bağışıklık sistemini kansere karşı mücadele ettirmeyi hedefleyen çalışmalar yaptı. Çalışmalarını, Uğur Şahin ile birlikte 2001 yılında kurdukları ve Türkçe 'Ganimet' kelimesinden esinlenerek 'Ganymed' adını verdikleri firmada sürdürdü. Meslektaşı Uğur Şahin ile 2002 yılında evlendi. Çift, bağışıklık sisteminin, kanserli hücreleri vücuda giren bir virüs gibi algılaması ve onları ortadan kaldırması için birlikte çalışmayı sürdürdü.

Kansere karşı hassas antikor tedavilerine öncülük eden Ganymed 2016 yılında Japon ilaç şirketi Astellas'a satıldı. Şirketi 1.3 milyar euroya satışları o tarihe kadar Almanya'da tıp sektöründeki en yüksek meblağlı satış oldu. Bu satışla beraber Özlem Türeci-Uğur Şahin ailesini Almanya'daki en zenginler listesine girdi.

KORONAVİRÜS AŞISI

Çift, 2008 yılında Avusturyalı immünolog ve onkolog Christoph Huber ile birlikte BioNTech adlı firmayı kurdu. Özlem Türeci 2018 yılında şirketin baş tıbbi sorumlusu oldu. 2020 yılı itibarıyla 1300 çalışanı olanı şirket, başlangıçta immünoterapi kanser tedavileri üzerine çalışmalar yaptı.

2020'de koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla şirket aşı çalışmalarına başladı. Özlem Türeci, SARS-CoV-2'ye karşı geliştirilmek istenen aşı çalışmalarında öncü rol oynadı. Aşının geliştirilmesi konusunda BioNTech ile iş birliği yapan ABD ilaç şirketi Pfizer, 9 Kasım 2020'de yaptığı açıklamada, üretilen COVID-19 aşısının (BNT162) yüzde 90 başarı elde ettiğini duyurdu.

Özlem Türeci ile Uğur Şahin çiftinin Nobel ödülü almasına kesin gözüyle bakılıyor.