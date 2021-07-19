Soylu kaçak Afgan göçmenler ile ilgili iddiaları, fitne, fesat, düşmanlık ilan etti

Çok sayıda düzensiz göçmenin akın akın Türkiye’ye giriş yaptığı görüntülerin gündem olmasının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Fitneye, fesata, düşmanlığa fırsat vermeyeceğiz” dedi.

Suriyeli göçmenlerin ardından çoğunluğunu Afganların oluşturduğu düzensiz göçmenlerin İran sınırlarından geçtikten sonra kaçak yollarla akın akın Türkiye’ye giriş yapması son haftalarda gündem oldu.

Göçmenlerin kontrolsüz bir şekilde Türkiye'ye girmesine yönelik tepkilerin de yükselmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

“TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ OLDUĞU ALAN…”

“Türkiye'nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir” ifadelerini kullanan Soylu, şu açıklamalarda bulundu:

* Yine Türkiye'nin en güçlü olduğu alan, iç savaş ve terörizm nedeniyle topraklarında mağdur olan, tecavüze uğrayan, çocuk yaşta katledilen insanlığa sahip çıkmaktır. Türkiye; henüz Batı, göç sağanağının farkında değilken, ‘mış' gibi yaparken, düzensiz göç politikasını, uyum politikalarını, göçe kaynaklık eden ülkeler ile geri gönderme anlaşmalarını oluşturmuş; sınır duvarları, elektro optik kuleler, aydınlatmalar, sensörlü kameralar, kanallar, optik gözetleyici araçlar, radar sistemleri, insansız hava araçları ve insanlı keşif uçaklarıyla keşif uçuşlarıyla göçü yönetme konusunda dünyaya insanlık dersi vermektedir.

“TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEYEN SÖZLERİ MEDENİYETİMİZE DE KÜLTÜRÜMÜZE DE YAKIŞMAZ”

Batı ülkelerinin politikalarını eleştiren Soylu, “Bazı komşularımızın göçmenlere yaptığı işkencelerine, Batı'nın vurdumduymazlığına, tecavüz ve çocuk-yaşlı cinayetlerine, milyonlarca insanın evlerinden sürülmelerine ses çıkaramayanlar; bugünkü yaklaşımları iftira ve yalanları tahrikkar açıklamaları, insanlıktan nasibini almamış katı kalpleri, her fırsatta Türkiye'yi kötüleyen sözleri, bayrama da medeniyetimize de kültürümüze de yakışmaz” dedi.

“TÜRKİYE, ASİL MİLLETİMİZE YAKIŞANI YAPIYOR”

Soylu, “Türkiye, etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte; ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır. Fitneye, fesata, düşmanlığa fırsat vermeyeceğiz” mesajı verdi.