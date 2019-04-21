Sri Lanka'daki katliama Türkiye'den ilk açıklama

Sri Lanka’da 3 kilise ve 3 otelde meydana gelen patlamalarda 138 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'den de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm SriLanka halkına şahsım ve Milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "SriLanka’da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum. Motivasyonu ne olursa olsun Christchurch’teki hain saldırıyla Sri Lanka’daki aynı: korkak, barbar ve acımasız. Terörün dini, milleti, coğrafyası yok. Sri Lanka halkına başsağlığı diliyorum.”

Kilise ve otellerden patlama haberleri geliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin yapıldığı 3 kilise ile 3 otele düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi. Terör saldırısını lanetlediğini belirten Kalın, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sunduğunu, yaralılara da acil şifalar dilediğini söyledi. Kalın, "Faili, kaynağı ve ideolojisi ne olursa olsun, terörün her türünü reddediyoruz" dedi.