Süleyman Soylu’dan Rabia Naz açıklaması

Gazeteci Cüney Özdemir sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin yaşanan gelişmeler hakkında kendisini aradığını duyurdu.

Özdemir, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aradı. Rabia Naz cinayeti ile ilgili konuştuk. ‘Türkiye’de hiçbir GÜÇ bunu kapatamaz’ dedi. Kendisine yaşananların ‘hayatın akışına’ uygun olmadığını söyledim. ‘An be an takibindeyim’ dedi. ” dedi.

Özdemir ayrıca, “Sn. Süleyman Soylu ile konuşmamızda beni en çok şaşırtan Bakanın, Rabia Naz’ın babası ile sık sık konuştuğunu söylemesi oldu. Babada Bakanın direk cep telefon numarası varmış. Olayın yaşandığı kasabaya gitmeyi düşünüyorum.” dedi.

“TÜRKİYE’DE BU MESELEYİ KAPATABİLECEK BİR GÜÇ YOK”

Özdemir’in ardından açıklamalarda bulunan Soylu ise şunları söyledi:

“Aylardan beri bu meseleyi takip ediyorum. Kimse bu meseleye korkudan girmek istemiyor. Girenleri de sosyal medyada ya marjinaller ya da yüreği acıyanlar tepkiyle susturuyorlar. Gördüğüm şudur; Yargı emniyet adli tıp herkes görevini yapıyor. Buradan çıkarılmak istenen hedeflenen sonuç şudur; Rabia Naz kızımız üzerinden yargı, emniyet, tüm kurumlar birileri tarafından felç edilmek isteniyor.”

“Söyledim tekrar söylüyorum. Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık. Bu meseleyi kapatabilecek Türkiye’de bir güç yok. Böyle bir vicdan da yok. Bu konu sosyal medyanın malzemesi değil adaletin işidir. Şaban Vatan şahsıma da defalarca hakaret etmesine rağmen hep acısına, yaşadıklarına yordum. Ancak son olay araştırılması, irdelenmesi gereken başka bir boyuta taşındı.”

“Kimsenin kendisini hakim savcı yerine koyup başkasının kişilik haklarını ihlal etmeye, zorla alıkoymaya, ifadesini değiştirmesi için tehdit etmeye ve işkence yapmaya hakkı yoktur. Hukuk doğrusunu yapmaktadır.”



