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  1. 29 Nisan 2017 15:29

Taksim'de 1 Mayıs 1977'deki olaylarda ölenler anıldı

Taksim'de 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler, Kazancı Yokuşu'nda düzenlenen törenle anıldı.

Taksim'de 1 Mayıs 1977'deki olaylarda ölenler anıldı
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DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği üyeleri, Kazancı Yokuşu'nda bir araya gelerek çeşitli sloganlar attı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, burada yaptığı konuşmada, 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylarda hayatını kaybedenleri anmak için toplanan herkese teşekkür etti.

Kazancı Yokuşu'nda 40 yıl önce 37 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Beko, ''Onlarla birlikte on binlerce işçi kardeşimiz burada yaralandı. Ama 40 yıldan bu yana hala katiller bulunarak adalete teslim edilmedi. DİSK olarak katiller bulununcaya, adalete teslim edilinceye kadar Taksim mücadelemiz devam edecektir. Biz Taksim'den hiçbir zaman vazgeçmedik, hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından olaylarda hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Gruptakiler, ellerindeki kırmızı karanfilleri Kazancı Yokuşu'na bıraktı.

AA

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