Tanju Özcan AK Partililere ''sakin olun''' deyip çay fırlattı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı.

Özcan, bugün toplanan belediye meclisinde kimseye söz verilmemesine tepki gösteren AK Partili üyelere, "Sakin olun. İlla Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım sizi sakinleştirmek için. Alın size çay" diyerek çay fırlattı.

Özcan, bunun ardından birleşimi kapattı.