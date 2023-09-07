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Tanju Özcan'dan rest: ''Siyaseti bırakırım''

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CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı canlı yayında "Gönlümden geçen Bolu'da bağımsız belediye başkanı olmak. Bir partiyle veya bağımsız seçime girip kazanamazsam siyaseti bırakacağım" dedi.

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. İhraç süreciyle ilgili olarak Özcan, CHP'ye geri dönmek için hukuki yollara başvurduğunu aktardı.

Özcan açıklamasının devamında şunları ifade etti:

 "İmamoğlu neyin değişmesi gerektiğine karar veremedi. Benim Ekrem Bey ile özel bir dostluğum yok. İmamoğlu'na da gittim 'halk sizi umut olarak görüyor' dedim. Siz benim babamın oğlu değilsiniz. Ben 'yürüyüş yapacağım' dedim, çok fazla bir yorum yapmadı. Daha sonra geri adım attığını gördüm. Bir açıklama yapmadığı için her gün kamuoyu desteği eridi. İstanbul'da kazanma şansı olmadığını görüyorum. İYİ Parti ve HDP'nin desteği ile kazanmıştı. Birinin bile desteği olmasa kazanamaz.

Gönlümden geçen Bolu'da bağımsız belediye başkanı olmak. Bir partiyle veya bağımsız seçime girip kazanamazsam siyaseti bırakacağım."

 

 

Etiketler tanju özcan siyaseti bırakırım iddia yerel seçim
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