  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. TBMM'de yine gerginlik: Vekiller birbirine girdi

TBMM'de yine gerginlik: Vekiller birbirine girdi

TBMM'de yine gerginlik: Vekiller birbirine girdi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler, TBMM'de gerginliğe neden oldu.

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da partilerin grup önerilerinin ardından, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır kendisine ait olan Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik öngören teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin söz aldı.

AK PARTİ'Lİ MİLLETVEKİLLERİ TEPKİ GÖSTERDİ
Başarır, konuşmasında "Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başkomutanı olabilseydi, karşısında kendini bilmez bir meczup, ahlaksız ve tarihini bilmez bir adam, 'Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettin' diye bir tepki verirdi. Bu yüzden kendisi o sıfatı da taşıyamıyor." dedi. Başarır'ın bu sözlerine AK Parti'li milletvekilleri tepki gösterdi.

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER
AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, CHP'li Başarır’ın sözlerine, "Sen Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret etmiş bir alçaksın" karşılığını verdi.

Bu sözler üzerine Başarır da, "alçak sizsiniz" dedi. Daha sonra AK Parti ile CHP’li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Araya giren milletvekilleri olası bir kavganın çıkmasına engel olurken, tartışmanın uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Bilgiç birleşime ara verdi.

Verilen aranın ardından, Genel Kurul’da, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören" kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. 

Etiketler tbmm gerginlik vekiller
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sedat Peker fitili ateşledi; savcılık düğmeye bastı!
Kendisini döve döve bu hale getiren eşini öldürmüştü, güzel haber geldi
Bakan Soylu ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek 15 Temmuz iddiası
Yüklü miras iddiaları sonrası yeni işiyle şaşırttı!
Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazandı
İşte Erdoğan'ın Süleyman Soylu yerine getirmeyi düşündüğü isim
DSÖ, Çin aşısı Sinovac için kararını verdi
Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: ''Uzaylılar'' dünyaya indi!
93 kilo veren Pelin Öztekin'in bikinili paylaşımıyla olay oldu
Tam 22 yaş yaş farkı bahane, aşk şahane...