TBMM'ye fezleke yağmuru: Fezleke sayısı 733'e ulaştı

TBMM Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen, dokunulmazlıkların kaldırılması istemiyle hazırlanmış fezleke sayısı 733'e ulaştı. Bu fezlekelerden 512'si HEDEP milletvekilleri hakkında hazırlananlardan oluşuyor.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Karma Komisyona havale edildi.

Komisyona havale edilen 733 fezlekenin 512'si HEDEP milletvekillerinden oluşuyor. HEDEP milletvekillerinin fezlekeleri, terör örgütü üyeliği ile örgüt propagandası suçlarını da kapsıyor.

En çok fezleke HEDEP Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlandı. Aydeniz'in fezleke sayısı 97 oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINDAN 326 FEZLEKE

İsnat edilen suç türlerine bakıldığında ise en çok 326 dosyayla terör örgütü propagandasından fezleke bulunuyor. Bunun yanı sıra fezlekeler, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve hükümetini aşağılama, kamu görevlisine hakaret, silahlı terör örgütü üyeliği, Cumhurbaşkanına hakaret, tehdit ve iftira suçlarını içeriyor.

AA