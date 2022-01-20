TDP'li Hatipağaoğlu: ''Engellilere doğal gaz, su ve elektrik faturası yansıtılmamalı''

Türkiye Değişim Partisi'nin Gölge Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu son dönemde faturalarda yaşanan artışları değerlendirdi. Hatipağaoğlu, "Son birkaç haftadır vatandaşların evine gelen elektrik ve doğal gaz faturaları ciddi şekilde artmış durumda. Emekliler, memurlar, işçiler ve engelliler gibi dar gelir grubuna dahil vatandaşlarımız ciddi şekilde faturalarını ödemekte zorlanıyor." dedi.

Engellilerin ve engelli ailelerinin temel geçimlerini sağlayabilmesi için elektrik, su ve doğal gaz kullanımları muhakkak ücretsiz olması gerektiğini belirten Hatipağaoğlu, "Bu devletin sosyal devlet olma gereğinin gerçekleşmesi olacaktır. Böylece devletimiz sosyal devlet olduğunu da hatırlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Emekçilerin reel geliri artırılmalı

2021'de elektrik, doğal gaz ve suya 200 TL ödeyen bir vatandaş 2022’de ortalama 500 TL ödeme yapmak zorunda kalacağını söyleyen Hatipağaoğlu, "Buna acilen önlem alınması gerekir. Özellikle dar gelirlilerin ödediği faturalarda kademeli ödeme sisteminin doğru şekilde hesaplanması ve gelir düzeyine göre bir tarifelendirme yapılmasına büyük ihtiyaç var. Bu kesin bir çözüm olmamakla birlikte refahı sağlamak için emeklilerin, işçilerin, memurların ve diğer tüm emekçilerin reel gelirlerini artıracak önlemler almalıyız." dedi.