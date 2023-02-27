Temel Karamollaoğlu’ndan Akşener’e ziyaret
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2 Mart'ta SP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek, 6'lı masa liderlerinin 13'üncü toplantısından önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyarette bulundu.
BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
İki liderin görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonunda Akşener, Karamollaoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.
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